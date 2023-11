Ex Inter, Cruz: «I nerazzurri possono essere i favoriti per lo scudetto, Thuram? Ogni giorno mi stupisce» Le parole dell’ex bomber argentino

Intervistato a DAZN, l’ex Inter, Julio Cruz, ha parlato del momento nerazzurro:

SCUDETTO- «L’Inter può essere la favorita per lo Scudetto. Va sempre considerata come tale, al pari della stessa Juve e del Milan: sono società storiche, che da sempre puntano a vincere in Italia e nel mondo. E parlando dei nerazzurri, devono provarci: il potenziale per vincere c’è. In ogni caso, siamo solo alla tredicesima giornata: per tutti è ancora presto»

CHAMPIONS LEAGUE- «Una competizione completamente diversa: in Serie A il percorso è lungo, hai tempo e modo di recuperare e rimediare agli errori fatti, mentre in Europa cambia tutto. Una volta superato il girone, ogni partita diventa decisiva: arrivare o meno in fondo, chi può dirlo. Dipenderà da vari aspetti, ovviamente mi auguro che l’Inter possa riprovarci e arrivare in finale: la squadra è forte, crederci è un dovere»

MOMENTO NERAZZURRO- «Coniugare certi risultati all’estetica non è da tutti, all’inizio forse in pochi l’avrebbero immaginato: la squadra è unita, libera mentalmente e scende in campo senza pressione. Qui c’è il merito di Inzaghi e del suo staff: sono felice per Simone, con il quale ho giocato alla Lazio per una stagione. Lo conosco bene, è bello vederlo all’Inter da vincente»

THURAM- «Onestamente, lo conoscevo poco. Da quando è a Milano, però, mi ha colpito ogni giorno sempre di più: segna gol pesanti, vedi per esempio quello bellissimo nel Derby, e gioca per i compagni. Si tratta di un centravanti moderno, perfetto per stare accanto a Lautaro. Si cercano, si trovano, mi pare che stia anche creando un ottimo feeling dal punto di vista umano. Tutto questo, per una squadra è fondamentale. Bravo Marcus, non è mai facile impattare in un top club come l’Inter come ha fatto lui»

LAUTARO- «Direi proprio di sì. Negli ultimissimi anni è cresciuto nettamente e segna con regolarità. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, è diventato il capitano: una responsabilità enorme che lui si è preso senza problemi. Ha vinto con l’Inter e il Mondiale con la Nazionale, anche i trofei certificano la crescita del suo ‘status’. E ho un desiderio: che possa vincere la Scarpa d’Oro. Per un bomber come lui sarebbe una soddisfazione incredibile. Rinnovo? Certe proposte, come quelle arabe, a volte sono difficili da rifiutare: Lautaro l’ha fatto per l’amore che prova nei confronti della società, dei tifosi e della città di Milano. Non credo ci saranno problemi per il rinnovo: resterà per molto tempo»

INZAGHI- «Al netto di questo, sta svolgendo un bellissimo lavoro: guardate come gioca l’Inter. Tutti sanno cosa fare e vince. Poi certo, il titolo sarebbe il traguardo massimo e glielo auguro, penso abbia tutto per portarlo a casa. Ma voglio ribadirlo: il suo lavoro, insieme a quello dello staff e della dirigenza, è ottimo

RIVALE SCUDETTO- «La Juventus, agevolata dalla possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A. E sullo scontro diretto del week-end, nessuno parli di match già decisivo: sarà importante, certo, ma è ancora molto lunga»

PASSATO NERAZZURRO-«Ti rendi veramente conto della bellezza di ciò che hai vissuto con questi colori solo una volta che non li indossi più. Abbiamo vinto tanto e passato dei momenti meravigliosi insieme: ancora oggi, con tanti dei miei ex compagni ci sentiamo. Sono amici. L’Inter è così»

