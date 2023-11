Alessandro Antonello non ha dubbi, i traguardi dell’Inter sono frutto di una specifica strategia, mentre nel futuro l’obiettivo è chiaro

Intervenuto direttamente dal palco del ‘Social Football Summit’ in quel di Roma, Alessandro Antonello ha spiegato la sua idea circa il modello Inter. Ecco il suo commento

IL MODELLO INTER – «Come club dal punto di vista strategico abbiamo sempre voluto declinare due dimensioni: competitività e sostenibilità finanziaria. Due dimensioni che spesso non si trovano allineate, ma che noi con grande sforzo abbiamo voluto perseguire. Un percorso nato anni fa, e nato dopo l’acquisizione del club da parte di Suning: i successi fuori e dentro il campo non sono improvvisati. La nostra mission era quella di riportare i successi in ambito sportivo con un investimento graduale nella rosa per essere competitivi, ma lavorare anche in modo esterno al campo con una strategia mirata ad allargare la nostra fan base. I risultati sportivi sono fondamentali perché amplificano quanto si fa dietro le quinte. Oggi, dopo le ultime partite di Champions, siamo ottavi nel ranking Uefa, quando abbiamo intrapreso la nostra strategia invece eravamo quarantacinquesimi. Speriamo che il bella debba ancora venire.

OBIETTIVI INTER – «Terremo ben presente il percorso legato alla sostenibilità nelle prossime stagioni. Un percorso inevitabile per tutti, non solo per l’Inter. Tutto questo non andrà mai a discapito della performance sul campo, dunque ci aspettiamo ancora di ridurre le perdite del club tramite gli obiettivi di campo».

