L’Inter per questa stagione è ampiamente coperta a centrocampo con ben 7 elementi al centro laddove ne giocano 3; a fine stagione però il discorso cambia. Molto probabilmente infatti non verranno rinnovati i contratti di Sensi e Klaassen e quindi in questi giorni si è parlato molto di obiettivi dei nerazzurri in quella zona di campo.

Gli obiettivi

Il giornalista Marco Barzaghi in un video sul suo canale YouTube ha menzionato due profili in orbita Inter: “Abbiamo Kephren Thuram che piace, che è stato a San Siro e che è ben disposto nei confronti dell’Inter. Centrocampista centrale in grande crescita, punto di forza del Nizza che sta sorprendendo tutti. Alto 1.92 metri come il fratello, ma è più giovane, visto che ha 22 anni. Ha un contratto in scadenza nel 2025, cosa che si può sfruttare per non far lievitare il prezzo. Non credo che il Nizza rischierà di perderlo a zero, dovrà monetizzare. Bisogna sfruttare il legame con il padre e con il fratello per metterli insieme“.

La suggestione

“Torna il nome di Milinkovic-Savic associato all’Inter. Evidentemente è già stufo dell’Arabia Saudita, nonostante lo stipendio da capogiro. Da capire che accordi possano esserci con le squadre arabe per liberare giocatori con ingaggi così e quanto possano chiedere loro per rientrare nel calcio che conta. Sicuramente Inzaghi aveva fatto il nome di Milinkovic. Al momento sono solo rumours. Si parla anche di Zielinski“.

