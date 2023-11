Alessandro Antonello ha detto la sua in merito all’area di Rozzano, individuata dall’Inter per l’edificazione del nuovo stadio: le parole

Ospite al Social Football Summit, il nerazzurro Alessandro Antonello parla così dell’ipotesi del nuovo stadio targato Inter da edificare nell’area di Rozzano.

STADIO INTER- «È una strada percorribile, quell’area è di proprietà della famiglia Cabassi con la quale abbiamo l’esclusiva fino al 2024. Oggi stiamo facendo tutte le valutazioni che devono essere valutate da tutti gli advisor. L’unica criticità che vediamo è quella relativa al traffico, essendo già un’area abbastanza congestionata. Di conseguenza edificando uno stadio occorre un’area idonea per ospitare non solo uno stadio, ma anche tutte quelle attività legate allo stadio. Vorremmo mettere anche la nostra sede, attività per la cittadinanza e vogliamo dare un contributo alle città di Rozzano e Assago. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione infrastruttura e servizi per la cittadinanza»

L’INTERVENTO INTEGRALE

