I dirigenti nerazzurri stanno scandagliando il mercato alla ricerca di tutti i possibili svincolati: l’attaccante viola potrebbe essere uno di questi.

C’è grande incertezza per quello che potrebbe essere l’attaccante dell’Inter nella prossima stagione: Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno rendendo alla grande mentre lo stesso non si può dire per Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez che hanno segnato appena 1 goal in 2.

La situazione

L’austriaco ha un contratto biennale e quindi una sua cessione è molto difficile anche se ci si aspetta che possa dare molto di più di quanto fatto finora (ricordiamo che è stato ai box per più di un mese per un brutto infortunio muscolare). Il cileno invece deve far vedere di poter essere ancora utile alla squadra per guadagnarsi un rinnovo di contratto che al momento sembra alquanto improbabile: l’estate scorsa ha firmato un annuale.

Alexis Sanchez

L’incontro

Secondo FcInterNews nelle scorse settimane Ausilio ed il suo vice Baccin hanno incontrato l’agente FIFA Michelangelo Minieri: si sarebbe parlato di molti suoi assistiti ma soprattutto di Christian Kouamé. Centravanti o attaccante esterno della Fiorentina classe 1997, ha il contratto in scadenza a giugno e per ora non si parla in nessun modo di rinnovo. L’ivoriano è stato nella Primavera dell’Inter nel 2016 e quindi tornerebbe molto utile per motivi di lista Champions. 13 presenze ed 1 goal è il suo bottino stagionale finora, non è detto che i viola decidano in un secondo momento di rinnovargli il contratto.

