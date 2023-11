Il centrocampista del Nizza interessa a molte big non solo italiane e potrebbe essere un pezzo pregiato della prossima sessione estiva.

Inter e Juventus si affronteranno a Torino domenica prossima 26 novembre ma potrebbero farlo ben presto anche sul mercato; oltre a Piotr Zielinski, entrambi i club seguono Kephren Thuram.

L’obiettivo

Centrocampista centrale figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, e fratello minore di Marcus, attaccante dell’Inter, è alto più di 1 metro e 90 ma è più giovane del nerazzurro visto che ha 22 anni. I bianconeri stanno vivendo una vera e propria emergenza a centrocampo dopo le vicissitudini capitate a Fagioli (squalifica per scommesse) e Pogba (doping), mentre i nerazzurri da quando è stato ceduto Gagliardini l’estate scorsa non hanno nessun centrocampista forte fisicamente in rosa.

Marcus Thuram

Le carte da giocare

Ha un contratto in scadenza nel 2025 ma la cosa non intacca le convinzioni del Nizza che sta comandando il campionato francese: la richiesta al momento è di 40 milioni di euro. Il prezzo sarebbe quindi proibitivo per le italiane se restasse questo anche a fine stagione, inoltre, come riferisce il Corriere dello Sport, su di lui c’è anche il Liverpool. L’Inter qualora si convincesse di fare l’affare si avvarrebbe dell’opera di convincimento che potrebbe operare su di lui il fratello; la stessa cosa però si potrebbe dire per la Juventus considerati i trascorsi del padre.

