Dopo la vittoria del Manchester United contro il Copenaghen era esplosa la polemica per un commento di Garnacho su Onana

Dopo la vittoria contro il Copenaghen era scoppiato un polverone social in casa Manchester United, legato ad André Onana ed al compagno Garnacho, il quale aveva commentato sui social con un gorilla la prestazione del portiere ex Inter. Il mondo del web si è scatenato, alludendo subito ad un insulto razziale. A spegnere ogni voce ci ha pensato l’estremo difensore camerunese, sempre attraverso i social.

LE PAROLE – «La gente non può scegliere cosa mi offende. So esattamente cosa voleva dire Garnacho: potere e forza. Questa faccenda non dovrebbe andare oltre».

