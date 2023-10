L’ex calciatore Gianfranco Zola ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi su Inter, Napoli e Milan: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con l’Inter individuata da lui stesso come favorita ma altre squadre in agguato come Milan e Napoli.

NAPOLI MILAN DUELLO PER LO SCUDETTO? – «Assolutamente sì, le inserisco tra le quattro grandi candidate insieme a Inter e Juve, mentre Roma e Lazio sono un gradino più dietro».

LA FAVORITA IN SERIE A – «L’Inter. Ha una rosa più profonda e ricca di qualità in ogni reparto, è in ottima forma e si esprime con buona continuità da mesi. Tuttavia, da anni è la favorita di inizio stagione…».

