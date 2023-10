Il giornalista Luigi Garlando critica il mercato del Milan e lo paragona a quello dell’Inter: tre squadre meglio del Diavolo

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha fortemente criticato il calciomercato estivo fatto dal Milan, confrontando la rosa dei rossoneri con quella dell’Inter e non solo.

LE PAROLE – «L’ultimo mercato è stato celebrato in modo eccessivo. Reijnders è un buon profilo, ma non ha ancora fatto un gol; Musah deve ancora imporsi. Un ragazzino di 17 anni, Zaire-Emery, ha portato a spasso tutto il reparto; la differenza con la mediana dell’Inter l’ha spiegata bene il derby. La rosa rossonera, che ha lacune notevoli (difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista, attaccante) è inferiore a quella di Inter, Juve e Napoli, specie in attacco, dove accanto al vecchio Giroud, sono arrivati contributi per ora impercettibili: Okafor, Jovic, Chukwueze (28 milioni)».

