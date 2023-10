Steven Zhang vuole rimanere al comando dell’Inter: tuttavia per il proprietario si prospetta un bivio per il futuro

L’intenzione di restare al timone dell’Inter è salda in Steven Zhang, il quale tuttavia si troverà presto di fronte ad un bivio: rifinanziare o cedere il club. A fare il punto sulla questione dopo l’Assemblea dei soci di ieri è Tuttosport.

Sul quotidiano si legge: «Il presidente Steven Zhang ha alzato la… muraglia sul suo destino alla guida dell’Inter. Nel cda è entrata Melody Xu Yichen, senior investment Suning al posto di Yang Yang -, Zhang, collegato da Nanchino, ha fatto il punto della situazione in un discorso con diversi proclami come la voglia di raggiungere la seconda stella, tralasciando però l’aspetto probabilmente più importante: quale sarà il futuro del club nerazzurro e di Suning alla guida di esso? Zhang ha evitato che fosse organizzata come ogni anno la consueta conferenza stampa, dribblando così le domande sul tema.

Come ormai è arcinoto, infatti, entro il 20 maggio 2024 il gruppo cinese dovrà restituire al fondo statunitense Oaktree il prestito da 292 milioni ricevuto nel maggio 2021 e che ammonterà, con gli interessi, a oltre 350 milioni. Zhang ha due strade davanti a sé, considerando non percorribile quella del completo rimborso (finora della cifra iniziale ricevuta sono stati utilizzati 148 milioni): rifinanziare o cedere/perdere il club, visto che a Oaktree ha dato in pegno le quote dell’Inter. Zhang sta tentando da mesi la prima via, complicata e “cara” visto che gli interessi che per esempio chiede Oaktree per prolungare supererebbero oltre il 20%. Parallelamente va avanti la via della cessione con Zhang però restio.

La sensazione generale è che entro febbraio 2024 arriverà una soluzione, anche perché non bisogna dimenticare come le perdite da 342 milioni dei bilanci ’20-21 e ’21-22, che Suning non ha coperto e rinviato sfruttando le norme anti-Covid, andranno invece saldate entro il 30 giugno 2027».

L’articolo Inter, Zhang ad un bivio per il futuro: il punto di Tuttosport proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG