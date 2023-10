Ecco un elenco di tutte le partite di calcio che verranno disputate oggi, 27 ottobre: dove vederle in tv? Si apre la giornata in Serie A

Per i veri appassionati di calcio, torna la rubrica dedicata alle partite di oggi, venerdì 27 ottobre. Un elenco dei match, insieme all’orario e al canale su cui sarà possibile seguirle. Non gioca l’Inter, reduce dal successo contro il Salisburgo in Champions, ma ricomincia la Serie A: si apre la decima giornata di campionato.

17.45 Italia-Spagna (Nations League femminile) – RAI 2

19.30 Al Hilal-Al Ahli (Saudi Pro League) – LA7D

20.00 Vitesse-PEC Zwolle (Eredivisie) – MOLA TV

20.30 Cittadella-Cremonese (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Genoa-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT MAX

21.00 Girona-Celta (Liga) – DAZN

