L’Inter ha annunciato il prolungamento dell’accordo di partnership con Gatorade, che sarà Official Sports Drink fino al 2025

Attraverso una comunicazione sul sito ufficiale, l’Inter rende noto il rinnovo della partnership con Gatorade, che sarà Official Sports Drink per le prossime due stagioni.

IL COMUNICATO- Prosegue la collaborazione tra Inter e Gatorade: il marchio del gruppo PepsiCo sarà l’Official Sport Drink del Club nerazzurro anche per le prossime due stagioni sportive, proseguendo il percorso di successo iniziato cinque stagioni fa.

Lo sport drink numero uno al mondo* sosterrà le performance sportive del Club nerazzurro sia inSerie A che in UEFA Champions League – di cui Gatorade è partner dal 2015 – continuando ad accompagnare la squadra finalista dell’edizione 2022-2023 nella più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale a squadre.

L’impegno di Gatorade non si limita alla squadra maschile ma prosegue anche nel mondo femminile, con il brand che continuerà inoltre ad essere Official Partner di Inter Women.

Il rinnovo della partnership conferma l’impegno di Gatorade nel sostenere le eccellenze sportive del panorama calcistico europeo e testimonia la sempre crescente sintonia tra i due brand, icone dello sport a livello internazionale che condividono i valori di performance, innovazione e attenzione verso l’ambiente.

Come Official Sports Drink dell’Inter, Gatorade avrà l’opportunità di essere nuovamente a fianco del Club allo stadio San Siro sia sui LED a bordocampo sia grazie al product placement delle bevande in panchina, negli spogliatoi e nelle sale hospitality del Club.

La partnership vanta inoltre un’importante novità: la bottiglia da 500 ml realizzata in plastica riciclata al 100%,** che Gatorade ha introdotto sul mercato nel 2022, compiendo un grande passo in avanti verso l’impegno di PepsiCo sulla circolarità degli imballaggi, riducendo progressivamente la plastica vergine utilizzata nel packaging di PepsiCo Italia e puntando a ridurre le emissioni di CO2eq di oltre 4.000 tonnellate entro il 2025.

*Source Euromonitor International Limited; Soft Drinks 2022 edition: % brand share, off-trade volume & value rsp terms, 2021 data.

**fatta eccezione per tappo ed etichetta.

L’articolo Inter e Gatorade ancora insieme, la partnership rinnovata fino al 2025 proviene da Inter News 24.

