All’indomani dell’Assemblea soci tenuta dall’Inter, Fabrizio Biasin ha commentato le parole del Presidente Steven Zhang

Nel suo editoriale su Libero, il giornalista Fabrizio Biasin analizza a freddo il discorso tenuto dal presidente nerazzurro Steven Zhang durante l’Assemblea dei Soci: secondo la sua opinione, il patron dell’Inter non lascerà la società.

LE PAROLE- «All’assemblea degli azionisti dell’Inter il presidente Steven Zhang ha detto cose. Eccone alcune. «La vittoria è sempre la nostra priorità». «Lotteremo per la Seconda Stella». «Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro Club». «Da parte mia vi posso assicurare che in questi 5 anni e nei quasi 8 da quando abbiamo acquisito il club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il presidente dell’Inter».

Questo discorso – converrete – non è quello di un tizio che sta pensando di levare le tende, tutt’altro. Molti sono spaventati dalla prospettiva di un ulteriore quinquennio cinese e, certo, i conti vanno sistemati ma… Zhang con 5 trofei è il 3° patron più vincente della storia dell’Inter e ha portato il club dall’85° posto del ranking Uefa all’8°. Oh, mica male».

L’articolo Biasin sicuro: «Zhang? Parole di uno che non sta per lasciare» proviene da Inter News 24.

