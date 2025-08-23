Bayern Monaco spiazzato dalla concorrenza azzurra: i campioni d’Italia in carica accelerano per chiudere il colpo a sorpresa

Prosegue la caccia del Napoli per trovare il nuovo attaccante che prenderà il posto di Romelu Lukaku. Il belga, a seguito dell’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos, sarà costretto a rimanere ai box per la prima parte della stagione, saltando la prima fase di campionato e di Champions League.

Sui taccuini della dirigenza sono finiti più nomi che potessero rientrare nelle richieste di Conte e dello stesso club. I campioni d’Italia in carica dovranno individuare un profilo di livello in poco meno di dieci giorni alla fine del mercato. Un attaccante in grado di mantenere alta la qualità di un reparto che, quest’anno più che mai, sarà chiamato a competere ad alti livelli, considerando anche l’impegno europeo in Champions League.

Beffa Bayern Monaco, l’attaccante va al Napoli di Conte

Come riportato nei giorni scorsi da Il Mattino, il club partenopeo non si sta limitando a seguire nomi già noti sul mercato italiano ed europeo, ma sta valutando anche profili meno scontati. Tra questi, a sorpresa, spunta il nome di Nick Woltemade, attaccante tedesco dello Stoccarda, classe 2002.

Cresciuto nelle giovanili del Werder Brema, Woltemade è stato protagonista di una crescita costante fino a imporsi come uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Alto quasi due metri, tecnico nonostante la stazza imponente, è stato ribattezzato in patria il “gigante di Brema”.

Che il talento di Woltemade sia tenuto in altissima considerazione lo dimostra la recente offerta del Bayern Monaco, che avrebbe messo sul piatto ben 60 milioni di euro per strapparlo allo Stoccarda.

Offerta clamorosamente respinta, generando l’ira del suo agente, Danny Bachmann, che non ha nascosto il proprio disappunto: “Quando un’offerta record per la Bundesliga da 55 milioni non basta nemmeno per avere un incontro di persona, viene da chiedersi cosa il club ritenga effettivamente straordinario. Non potevamo aspettarci un atteggiamento del genere.” Una frase che lascia intendere tensioni tra entourage e società, e che potrebbe aprire uno spiraglio per club esteri, come il Napoli, alla ricerca di un colpo importante in attacco.

Il primo nome sulla lista di Giovanni Manna resta Rasmus Hojlund, il danese in uscita dal Manchester United. Tuttavia, l’elevato ingaggio richiesto – l’attaccante richiede 6,5 milioni a stagione – e la volontà del danese – che deve ancora dare l’ok definitivo – rendono la trattativa complicata. Da qui l’apertura a scenari alternativi, con Woltemade inserito tra i profili valutati con attenzione.

Il prezzo richiesto dallo Stoccarda resta alto, ma il Napoli osserva e prende tempo. L’età del giocatore e il potenziale margine di crescita rappresentano un investimento a lungo termine, soprattutto in una squadra che sta rinnovando il proprio assetto tecnico e tattico.