La squadra rossonera pronta a mettere a segno un colpo importantissimo. C’è di mezzo l’allenatore dell’Italia nonché ex giocatore dei diavoli Ringhio Gattuso.

Dopo una stagione passata non all’altezza della sua illustre storia e molto sottotono rispetto ai cugini e rivali dell’Inter che si sono quasi presi scudetto e Champions League, il Milan passato nelle mani di una vecchia conoscenza come Massimiliano Allegri deve assolutamente riprendersi. Approdare nella coppa europea più importante e puntare allo scudetto, questi gli obiettivi che il team deve assolutamente inseguire.

Per fare ciò è necessario un calciomercato di livello, portando in squadra qualche ottimo giocatore, magari italiano per tornare ai tempi in cui con giocatori come Maldini, Nesta e Gattuso i rossoneri costituivano uno dei vivai più importati di giocatori per la nazionale azzurra. Nemmeno a farlo a posta, al momento proprio Gennaro Gattuso, bandiera del Milan fino a fine carriera, è il CT dell’Italia…

Il Milan ha già ufficializzato un buon colpo ma il calciomercato è ancora lontano dalla sua chiusura con una settimana e passa a settembre e deve muoversi per completare qualche altro acquisto. E tra gli obiettivi, c’è un giocatore che potrebbe approdare proprio in Nazionale. Chissà che Gattuso non possa metterci una buona parola, a questo punto, e indirizzarlo verso il Milan stesso.

Bene per Boniface, ora si punta a Grifo

Tra qualche perplessità dei tifosi che ritengono Victor Boniface non proprio un acquisto di livello il calciatore dalla Nigeria ha segnato solo 8 reti lo scorso anno in Bundesliga – l’attaccante africano è arrivato a Milano e sta affrontando in queste ore le visite mediche di rito che i nuovi acquisti devono superare. Sempre dal campionato tedesco però, potrebbe arrivare un altro rinforzo italiano.

Il portale Spaziomilan vede vicino al team rossonero anche Vincenzo Grifo, altro importante acquisto che al momento milita nel Friburgo nel ruolo di centrocampista con cui ha segnato 53 reti in 190 apparizioni che lo rendono una vera bandiera per la squadra tedesca. Il calciatore tedesco naturalizzato italiano si è aperto con la stampa, parlando del suo futuro.

“Ho tanta voglia di dimostrare chi sono. Sogno la Nazionale? Assolutamente, non smetto mai. Credo di potermi fare ancora vedere, spero che Gattuso mi dia la possibilità di essere col gruppo”, le parole di Grifo che con un prezzo di mercato vicino ai 7 milioni di euro potrebbe essere un buon innesto di esperienza per il Milan. E se Gattuso lo convocasse in Nazionale perché non indirizzarlo proprio al suo team storico?