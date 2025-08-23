L’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è cominciata in salita: l’ultim’ora è una vera batosta per il tecnico.

Lo sbarco di Leon Bailey all’aeroporto di Fiumicino, accolto da diversi tifosi romanisti, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Gian Piero Gasperini. In più interviste il tecnico di Grugliasco aveva fatto capire che la rosa aveva bisogno di rinforzi, palesando la sua preoccupazione per un mercato giallorosso un po’ in ritardo.

L’arrivo dell’esterno giamaicano dall’Aston Villa sembrava poter rassicurare Gasperini: nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto già nei primissimi giorni di Bailey nella Capitale. Nemmeno il tempo di ambientarsi nel nuovo club che il classe 1997 deve già fermarsi: nel corso dell’allenamento ha infatti accusato un problema muscolare che si è rivelato poi essere “una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro“.

Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri esami per capire meglio l’entità dell’infortunio e stabilire un programma di recupero. Nel frattempo il giocatore ha già cominciato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. Bailey è così costretto a saltare l’esordio della Roma in campionato contro il Bologna ma l’impressione è che in realtà l’ex Aston Villa dovrà fermarsi per diverse partite.

Bailey stop, è un ‘disastro’: batosta per Gasperini

Il giamaicano dovrà rimanere lontano dai campi per almeno un mese. Una tempistica che verrebbe anche accolta positivamente: la Roma, infatti, si augura di non dover fare i conti con una situazione ben più pesante, più o meno come quella che nei giorni scorsi ha riguardato Romelu Lukaku.

In realtà gli infortuni di Bailey non sono una novità: basti pensare che lo scorso anno ha saltato ben 12 partite in Premier League per problemi fisici e anche nelle stagioni precedenti il 28enne era stato più volte ai box per vari acciacchi. Il nuovo infortunio ha fatto arrabbiare parecchi tifosi della Roma che sui social, nei giorni che hanno preceduto il suo arrivo a Trigoria, avevano avvisato delle frequenti noie fisiche del giocatore.

L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, non ci gira intorno: lo stop di Bailey è una vera e propria tegola per i giallorossi. “Conoscendo Gasperini adesso non sarà felicissimo – le parole del ds nell’intervista a Sportitalia – L’infortunio di Bailey è un disastro. Lui gli esterni li consuma: Bailey è velocissimo, ha talento e gamba, rispecchia le caratteristiche che lui vuole per l’esterno”.