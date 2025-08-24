Proprio mentre l’inter ha chiuso il colpo Diouf, carico di aspettative e interrogativi, torna a farsi sentire il nome di Ilkay Gundogan. Il centrocampista infatti è ormai ai margini del progetto Manchester City.

L’Inter torna protagonista sul mercato dopo settimane di immobilismo, rinforzando un reparto che Cristian Chivuconsidera strategico per la sua idea di gioco: il centrocampo. I nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Andy Diouf, classe 2003 prelevato dal Lens, un profilo giovane, fisico e dinamico che risponde perfettamente alle esigenze dell’allenatore. Il francese è stato accolto a Milano nelle scorse ore e rappresenta l’ennesimo tassello di un mosaico che l’Inter sta cercando di ricomporre con pazienza, puntando su giocatori futuribili ma già pronti a reggere la pressione della Serie A. La scelta di virare su Diouf non è casuale: Chivu aveva chiesto muscoli e gamba in mezzo al campo, qualità che a suo avviso mancavano in una mediana ricca di qualità tecnica ma talvolta poco intensa nelle transizioni.

L’ex Lens può garantire copertura difensiva, progressioni palla al piede e una freschezza atletica utile per alternarsi con i titolarissimi. Non va dimenticato, infatti, che il calendario della stagione è fittissimo e la profondità della rosa sarà determinante per competere su più fronti. Mentre l’Inter festeggia il nuovo arrivo, resta sullo sfondo un nome di enorme peso internazionale: İlkay Gundogan. Il centrocampista tedesco di origine turca, pilastro del Manchester City per quasi un decennio, sta vivendo un momento particolare della sua carriera. Il rapporto con Pep Guardiola non è incrinato, ma è chiaro che il club inglese stia avviando un ricambio generazionale. L’età che avanza – Gundogan è classe 1990 – e le nuove ambizioni del City hanno spinto il giocatore a valutare nuovi orizzonti.

Retroscena Gundogan, l’ex Barca vicinissimo all’Inter

Nelle ultime ore è emerso un retroscena che accende i riflettori: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gundogan è stato effettivamente proposto anche all’Inter. Una suggestione clamorosa, che tuttavia non ha trovato terreno fertile in viale della Liberazione. Il club nerazzurro, infatti, ha risposto negativamente, preferendo concentrarsi su profili più giovani e in linea con il progetto tecnico di Chivu. L’acquisto di Diouf è la dimostrazione pratica di questa filosofia: l’Inter guarda al futuro, senza lasciarsi sedurre dal prestigio immediato. Le parole di Romano chiariscono bene la situazione: “Gundogan piace molto al Galatasaray ed è stato proposto anche in Italia. Posso svelare che il centrocampista del Manchester City è stato proposto anche all’Inter che però sta cercando tutt’altro tipo di giocatore e per questo ha preso Diouf. Gundogan può lasciare il Manchester City, non credo che arriverà in Serie A e piace anche in Turchia, MLS e Arabia”.

Retroscena non certo inedito. Calcioblog aveva già anticipato, settimane fa, la possibilità che il nome di Gundogan circolasse anche in chiave Inter, legato ad alcuni contatti esplorativi di intermediari. Quella che sembrava una semplice indiscrezione è stata oggi confermata da un’altra fonte autorevole, a dimostrazione che l’idea era stata realmente messa sul tavolo. La risposta nerazzurra è stata chiara: niente operazioni nostalgiche o a breve termine. L’Inter non ha mai dubitato della qualità e dell’esperienza di Gundogan, ma la linea societaria resta quella di ringiovanire la rosa.