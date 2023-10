L’ex giocatore dell’Inter Hernanes ha firmato il tabellino nella prima partita disputata con l’ASD Sale: i dettagli

Un esordio scoppiettante e degno di un ex Inter quello di Hernanes, che ha iniziato la sua avventura calcistica tra le fila dell’l’ASD Sale.

Nel club militante in prima categoria in Piemonte, il brasiliano ha subito trovato il primo gol contro il Monferrato, per festeggiare poi con la sua tipica esultanza acrobatica.

L’articolo Ex Inter, per Hernanes un esordio col botto con l’ASD Sale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG