L’ex talento dell’Inter Zaniolo ha voluto parlare di Casadei: altro giocatore nerazzurro che in Inghilterra sta facendo la differenza

L’ex Inter Nicolo Zaniolo ha voluto parlare a La Gazzetta dello Sport dell’ex talentino nerazzurro Casadei.

LE PAROLE – «Casadei protagonista con l’Italia U20? Sì, mi rivedo in lui. Casadei ha fatto il mio percorso dalla Primavera dell’Inter a una big, all’interno di una trattativa. Avrà un grandissimo futuro. Non so se abbia nostalgia dell’Italia: quelle sono scelte personali».

