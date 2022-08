L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga ha parlato di Romelu Lukaku all’Inter, queste le sue considerazioni a Sky Sport.

Ecco le parole di Walter Zenga intervistato a Sky Sport, così le sue parole su Lukaku all’Inter e in generale sul belga: “Lukaku con Antonio Conte ha fatto di tutto e di più, poi è andato a Londra in un meccanismo differente, con un allenatore che trattava tutti allo stesso modo e non ha sentito la fiducia. Il calcio è pieno di gente che non ha reso bene da una parte e reso benissimo da altre perché ha avuto fiducia.“

Romelu Lukaku

Zaccheroni intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla così dei nerazzurri: “Spalletti è bravo a gestire la squadra. Anche cambiando diversi giocatori è partito col piede giusto giocando un buon calcio. Poi per arrivare in fondo e vincere servono tanti altri fattori, anche societari. L’Inter è più forte, il Milan ha cambiato qualcosa ma è sempre lì.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG