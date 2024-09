Il Milan torna a vincere un derby dopo sei partite. Nell’ultimo successo sui rivali cittadini dell’Inter c’è il timbro di Olivier Giroud, che direttamente dagli States ha festeggiato l’ottima prestazione dei suoi ex compagni di squadra. Grandissima felicità e soddisfazione in casa Milan per la bella vittoria nel Derby ieri sera 2-1 contro l’Inter. La […]

