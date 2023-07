Come riporta Nicolò Schira su Twitter, l’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Giovanni Fabbian fino al 2028.

Il piano dei nerazzurri è quello di mandare il giovanissimo giocatore in prestito in un club di Serie A, dopo l’esperienza con la maglia della Reggina.

Excl. – Done Deal and confirmed! Giovanni #Fabbian will extend his contract with #Inter until 2028. Expected the signing next week. #transfers https://t.co/Avrcs3FPjL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 7, 2023