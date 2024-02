Fabbian vola con il Bologna: il retroscena sulla trattativa che poteva portare Samardzic all’Inter e il centrocampista in Friuli

Nel futuro di Fabbian ci sarà l’Inter? La Gazzetta dello sport ha commentato la grande stagione dei nerazzurri:

IL MIX – «Avrà ragione Claudio Ottoni, suo ex tecnico nelle giovanili del Padova, ad averlo paragonato a Marek Hamsik. Ma il tutto senza sottovalutare, per fisicità e fiuto e carta d’identità, Dino Baggio, nato anche lui a Camposampietro: un dna evidentemente pesante. Di cui gode l’Under 21 e del quale godrà prima o poi anche Spalletti. Il nuovo ‘Baggione’? Vedremo. Quando l’incastro Samardzic-Inter pareva a un passo dall’essere sbrogliato, Giovanni Fabbian pareva destinato proprio al Friuli. Poi saltò tutti, lui divenne un ragazzo di talento da mandare a giocare, a tal punto che si fece avanti anche la Salernitana. Ma fu una telefonata, un blitz al cellulare ben definito a far sì che Giovanni dirottasse verso Bologna. Lo aveva espressamente chiesto Thiago Motta. E disse alla dirigenza di dirottare verso quell’interno dal gol facile. Anche Thiago stesso si adoperò per convincerlo».

