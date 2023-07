Facundo Gonzalez Juve, affare ai dettagli: il piano del club per il difensore. Si tratta su bonus e indennizzo sulla futura rivendita

Juve e Valencia stanno discutendo i dettagli del trasferimento di Facundo Gonzalez a Torino. Come spiegato da Sky Sport le parti stanno trattando su bonus e indenizzo sulla futura rivendita del migliore difensore del Mondiale U20.

Lunedì o martedì è previsto l’arrivo del giocatore con la firma del contratto. Poi la Juve deciderà se tenerlo in squadra o mandarlo in prestito per farlo maturare.

The post Facundo Gonzalez Juve, affare ai dettagli: il piano del club per il difensore appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG