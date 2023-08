Facundo Gonzalez Juve, altre due squadre italiane sul talento argentino classe 2003! ULTIME di calciomercato

Altre due squadre si inseriscono nella corsa per il talento argentino Facundo Gonzalez. Il difensore bianconero, arrivato in questa sessione di calciomercato Juve, dovrebbe con molta probabilità partire in prestito.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, oltre alla Salernitana si sono aggiunte due squadre di Serie B: la Sampdoria e il Pisa.

