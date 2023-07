Facundo Gonzalez Juve, programmate le visite mediche del difensore uruguaiano. E per il suo futuro deciderà Allegri

Nuovo colpo in arrivo per il mercato bianconero. In queste ore, scrive Tuttosport, la Juventus definirà con il Valencia l’acquisto del giovane difensore uruguaiano Facundo Gonzalez, rivelazione all’ultimo Mondiale U20 con la sua Nazionale. 3 milioni per gli spagnoli, insieme a un quinquennale per il ragazzo, che sosterrà poi le visite mediche all’inizio della prossima settimana.

Bisognerà poi provare a convincere Allegri a trattenerlo. Il tecnico, infatti, valuterà da vicino i progressi del 20enne, ma non è da escludere per lui una sistemazione in prestito in vista della nuova stagione. Diversi i club italiani in fila per poterlo ingaggiare.

The post Facundo Gonzalez Juve (Tuttosport), visite programmate. Per il futuro decide Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG