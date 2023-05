Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato del momento che sta vivendo in bianconero al sito outpump.com

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato a outpump.com.

PAROLE – «Il 2022 è stato l’anno migliore a livello calcistico della mia vita, perché sono successe tutte le cose che speravo succedessero da bambino. Sono sempre lo stesso e faccio sempre le stesse cose. Devo tutto alla Juventus. Parole di Allegri? Per arrivare fin qui ne ho fatta di strada, ed è stato difficile, con quelle parole lì non era detto che sarei arrivato dove sono adesso. Sono parole che ho apprezzato, ma parlava di un giovane della Primavera, Obiettivi personali? Sono conseguenze, perché io non penso a ricevere premi personali, ma agli obiettivi con la squadra ed è quello che mi dà soddisfazione, poi se arriva qualcos’altro ben venga».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG