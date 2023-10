Fagioli Juve, stagione finita! Accordo a un passo con la Procura federale: i dettagli e tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa per il patteggiamento di Nicolò Fagioli è vicina alla chiusura. Gli avvocati del centrocampista della Juventus chiedono una pena di 7/8 mesi, mentre la Procura Federale vorrebbe arrivare ad un anno.

In ogni caso perderà tutto il resto della stagione, con rientro fissato per il 2024. Per il regista bianconero però le cose potevano andare peggio, considerando che inizialmente si parlava di tre anni di stop per lui.

