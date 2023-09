Fagioli al lavoro per la Juve: il centrocampista bianconero lancia un nuovo messaggio tramite i suoi canali social

Nicolò Fagioli è tra quei calciatori della Juventus non convocati in Nazionale e, per questo, tornati al lavoro oggi al JTC.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÓ FAGIOLI (@nicolofagioli)

Il centrocampista lavora e suda per riconquistarsi un posto da titolare già dalla ripresa del campionato, quando allo Stadium arriverà la Lazio.

