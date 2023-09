Cristiano Ronaldo gongola per l’arrivo di nuove stelle nel campionato saudita: le dichiarazioni dell’ex Juventus

Cristiano Ronaldo, in conferenza dal ritiro del Portogallo, parla così dell’arrivo di nuove stelle nel campionato saudita. Le dichiarazioni dell’ex numero 7 della Juventus.

LE PAROLE – «Sapevo che sarebbe successo, l’ho detto sei mesi fa e pensavano tutti fossi pazzo. Per me è stato un grande privilegio cambiare la cultura di un Paese nel vedere il calcio e vedere grandi giocatori andare in Arabia».

