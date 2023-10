Fagioli si sfoga: «Volevo chiedere scusa per l’errore, ma lo schifo sui giornali…». Il messaggio dello juventino

Nicolò Fagioli, ieri squalificato dalla Procura FIGC per le scommesse illegali sul calcio, ha rotto il suo prolungato silenzio con uno sfogo su Instagram.

FAGIOLI – «Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò».

