Fagioli squalificato per 7 mesi! Accordo sul patteggiamento per il centrocampista della Juve per il caso scommesse

Come riferito da Dario Nicolini a Sky Sport 24, è stato trovato l’accordo per il patteggiamento di Nicolò Fagioli in merito al caso scommesse.

Si va verso una squalifica di 7 mesi per il centrocampista della Juve, che finirebbe qui la sua stagione attuale. Manca solo l’ufficialità dello stop.

