Farris (vice Inzaghi): «Lukaku ci è mancato. Il calendario? Non è ottimo». Le parole dopo la vittoria dell’Inter col Sassuolo

Farris, vice di Inzaghi, a Sky Sport ha parlato della vittoria dell’Inter col Sassuolo per 4-2 che ha permesso ai nerazzurri di agganciare la Juve in classifica al secondo posto.

LE PAROLE – «Era un’occasionissima da non perdere, come aveva detto Inzaghi, per mettere cuscinetto. Abbiamo partite pesantissime, il calendario non è ttimo, abbiamo la semifinale di ritorno e la finale di Coppa Italia. Per cui avere un piccolo margine e mettersi a riparo da qualche errore è un segnale. Oggi gli altri risultati ci hanno messo sul piatto la psosibilità di andare fino in fondo e portare a casa la partita. Lukaku? Ci è mancato tanto nella prima parte della stagione».

