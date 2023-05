Finale Champions, il noto tifoso nerazzurro Paolo Bonolis scherza: «A Istanbul mi porterò il cardiologo»

Il noto tifoso nerazzurro Paolo Bonolis a margine dell’evento ‘Tennis&Friends” ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter:

«Sono tranquillo, porto a Istanbul il cardiologo ma per il resto dovrebbe andare tutto bene… Non avrei mai pensato ad un traguardo così, per me è stata una stagione eccellente. Poi chi vuole criticare veleggia sulle sconfitte in campionato, ma non dimentichiamo che è stata una stagione particolare per tutti. Dopo la vittoria col Napoli ci sono state tante situazioni nelle quali la palla non entrava, difficile dare la colpa all’allenatore in casi così».

