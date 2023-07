Pesante umiliazione subita in amichevole dalla Fiorentina di mister Italiano: la Stella Rossa ne rifila 5 ai viola

Pessima figura da parte della Fiorentina, apparsa molto indietro di condizione nel test amichevole giocato contro i serbi della Stella Rossa questa sera.

La squadra di Italiano, in appena 27 minuti giocati nel corso del primo tempo, ha infatti subito ben 5 gol, per quello che sarebbe poi stato il passivo finale, con i primi tre realizzati tra il 9′ e il 13′ minuto. Una pesante umiliazione. C’è stato spazio anche per Arthur, con l’ex Juve subentrato a inizio ripresa.

The post Fiorentina, 5 schiaffi dalla Stella Rossa: Italiano umiliato. Arthur… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG