Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del mercato viola a margine della Supercoppa Primavera. Le dichiarazioni

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del mercato viola a Sportitalia.

PAROLE – «Casi Gonzalez e Amrabat? Su Nico Gonzalez abbiamo ricevuto un’offerta da una squadra inglese ma l’abbiamo rifiutata. Per Amrabat siamo convinti della squadra che abbiamo creato. Le cose in campionato non stanno andando benissimo ma crediamo nei nostri attaccanti. I risultati non sono ottimi e i tifosi, come noi, non sono contenti».

