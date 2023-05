Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine della vittoria in Serie A contro l’Udinese

PAROLE – «Cerco di giocare tutte le gare al massimo, se trovo anche il gol sono più contento. Dobbiamo reagire anche in Conference League, sarà una grande battaglia e dobbiamo prepararla bene. Questa è una squadra, nella quale non ci sono soltanto undici titolari. Se so cosa è successo nel finale? Mi sono allontanato, non ho visto cosa è successo».

