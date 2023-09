Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine della premiazione del Torrino d’Oro dell’inizio di stagione dei viola

PAROLE – «Inter? Pure noi abbiamo vinto in passato 4-0, 5-1… La stagione è iniziata con 4 punti, che non è troppo peggio delle altre stagioni. Sono sicuro che quest’anno, nelle prime 19 partite, faremo meglio di quanto fatto lo scorso anno nel girone d’andata. Mercato? Abbiamo fatto una squadra più forte dello scorso anno. Non sono stato troppo con la squadra, ora c’è la sosta… Ci sono giocatori come Maxime Lopez che ancora non ho conosciuto, io devo fare una foto con tutti i nuovi. Ripeto, penso che faremo meglio dell’anno passato».

