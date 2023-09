Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine della premiazione del Torrino d’Oro. Ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine della premiazione del Torrino d’Oro. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La sconfitta con l’Inter ci ha rovinato questi due giorni liberi, è una sconfitta pesante ma siamo all’inizio, dobbiamo lavorare, crescere e mettere dentro tante cose soprattutto per i nuovi. La strada è lunga, in questo primo step abbiamo ottenuto ciò che vogliamo, che era il playoff di Conference. Ora il campionato, sappiamo come reagire e possiamo fare bene. Nzola Lo conosco bene, starà soffrendo per il non aver ancora fatto gol anche se siamo all’inizio. Sarebbe meglio avere tanto sostegno soprattutto per i nuovi, arrivati in una nuova realtà. Io a volte reclamo solo quello, ci sono delle difficoltà e dobbiamo superarle tutte, Nzola, Beltran e gli altri devono sbloccarsi perché c’è bisogno di vincere le partite».

