Luigi De Siervo sul sold-out dello stadio Olimpico domani per quanto concerne la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato alla conferenza stampa su quella che sarà Fiorentina-Inter di Coppa Italia.

LE PAROLE – «Frecciarossa è il partner ideale della competizione. Con tifo e trasporti uniamo sempre l’Italia, domani la partita sarà un grande spettacolo fra due squadre a cui faccio i miei complimenti, protagoniste in Italia e anche in Europa. La notizia è appena arrivata: ci sarà il sold out allo stadio, ma soprattutto la gara tra Fiorentina e Inter batterà come incassi quella dell’anno scorso tra Inter e Juventus».

L’articolo Fiorentina-Inter, De Siervo: «Tutto esaurito all’Olimpico. E’ record» proviene da Inter News 24.

