Una serata memorabile per i tifosi dell’Inter che in quel di Roma trascineranno Lautaro e compagni verso la vittoria contro la Fiorentina

Ormai sembra quasi diventata una routine in casa Inter, specialmente da parte del pubblico nerazzurro che considera lo stadio Olimpico come una seconda casa in cui condividere grandi emozioni e trofei (come per esempio l’anno scorso).

Un tifo che è stato sempre presente anche nei momenti difficili, che si aspetta ad affrontare la prima delle due finali per scrivere tutti insieme una grande pagina di storia nerazzurra da poter raccontare in futuro.

L’articolo Fiorentina-Inter, il popolo nerazzurro pronto a riscrivere la storia in Coppa Italia proviene da Inter News 24.

