I nerazzurri gestiscono un avvio sprint della viola e rimontano grazie ad fantastico Lautaro Martinez; ecco le pagelle della finale.

HANDANOVIC 6: può poco sul goal viola, attento poi sul destro di Nico Gonzalez. Miracoloso su Jovic nel secondo tempo, lascia un po’ a desiderare nel finale ma è salvato da Darmian.

DARMIAN 6,5: sempre molto attento con chiunque gli capiti a tiro, provvidenziale il suo recupero di testa nel finale quasi sulla linea.

ACERBI 6: perde il pallone che porta al goal dei viola ma si fa perdonare visto che da un suo recupero energico nasce la prima rete dell’Inter.

BASTONI 5,5: in occasione del goal di Nico Gonzalez scala erroneamente sull’uomo già marcato da Acerbi lasciando libero di segnare l’argentino. Sostituito ad inizio ripresa dopo essere stato ammonito per un fallo tattico molto intelligente. (Dal 58’ DE VRIJ 7: ingresso brillante il suo, non sbaglia nulla e si concede anche diverse giocate di classe).

DUMFRIES 6: troppo alto in occasione del primo goal della Fiorentina che nasce dall’assist di Ikoné, uomo che gravita nella sua zona. Effettua un fondamentale taglia-fuori su Sottil nella ripresa quasi sulla linea di porta.

BARELLA 7: si da da fare con grande volontà come al solito. Corona la sua bella gara con lo splendido cross per l’1-2 di Lautaro.

esultanza gol Romelu Lukaku

BROZOVIC 6,5: soffre in avvio come tutti i suoi compagni ma resta sul pezzo. Quando il pressing viola cala lui prende il comando delle operazioni.

CALHANOGLU 7: non si scompone dopo il brutto inizio di squadra e serve l’assist a Lautaro, molto bene in fase di interdizione. (Dall’83’ GAGLIARDINI s. v.).

DIMARCO 5,5: ad inizio ripresa sbaglia a fare un passaggio a Dzeko che si trovava in fuorigioco, era una grande occasione. In generale un po’ impreciso, sembra non essere brillantissimo fisicamente. (Dal 68’ GOSENS 6,5: difende bene e sfiora anche il terzo goal).

DZEKO 5: si fa murare un tiro ravvicinato in apertura e si mangia un’occasione colossale per pareggiare a metà promo tempo. Serataccia per lui. (Dal 58’ LUKAKU 6,5: quando entra l’Inter cambia modo di giocare appoggiandosi sempre a lui. Scarica la sua potenza su Terracciano che respinge il suo sinistro centrale. Da segnalare anche il suo bel doppio passo e cross dalla destra non sfruttati da Gosens).

LAUTARO MARTINEZ 9: prova a scuotere i suoi dopo l’avvio shock e ci riesce alla grande alla mezz’ora col goal del pareggio. Non contento bissa con una gran sforbiciata al 37’, gara da fuoriclasse condita dalle reti numero 100 e 101 in maglia nerazzurra. (Dall’83’ CORREA s. v.).

INZAGHI 6,5: gestisce l’avvio sprint della Fiorentina ed i suoi successivamente rimontano prima di soffrire nel finale. Poco convincenti i cambi nel finale, soprattutto quello riguardante l’uscita di Calhanoglu e l’ingresso di Gagliardini.

L’articolo Fiorentina-Inter: Lautaro magistrale, De Vrij di classe, così così Dimarco, rimandato Dzeko proviene da Notizie Inter.

