Fiorentina Inter, le parole dell’ex arbitro Marelli sul contatto tra Bastoni e Ranieri, che ha scatenato le proteste viola

Luca Marelli ha commentato il contatto tra Bastoni e Ranieri in Fiorentina Inter nell’area nerazzurra, che ha causato le proteste dei viola contro l’arbitro Aureliano, che ha deciso di non concedere il rigore. Di seguito le sue parole a DAZN.

Ranieri trattenuto in maniera piuttosto evidente da Bastoni, prima per una spinta c’è stata, poi lo abbraccia e lo porta a terra: a mio parere ci sono tutti gli elementi che potrebbero portare al rigore. Bisogna capire se viene valutata l’intensità o ci sono gli elementi per una On Field Review

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG