La Lega Serie A ha deciso di nominare Vincenzo Italiano come allenatore del mese di dicembre. Tutti i dettagli

La Lega Serie A, attraverso le parole di Luigi Di Servio, ha nominato Vincenzo Italiano come allenatore del mese di dicembre.

PAROLE – «Nel mese di dicembre la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha saputo distinguersi per qualità di gioco, concretezza e organizzazione difensiva al punto di concedere una sola rete in 5 gare. Al suo secondo titolo di allenatore del mese, Italiano è ormai una garanzia di calcio spettacolo con l’ulteriore merito di saper sfruttare al meglio tutta la rosa a disposizione. La Fiorentina, in piena corsa per un posto in Champions League, è il risultato dell’ottimo lavoro del suo allenatore e della Società, che ha allestito una squadra competitiva e con una mentalità vincente».

