Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il match di Conference contro il Cukaricki: le dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha così parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Cukaricki.

LE PAROLE – «Finalmente Beltran si è sbloccato e menomale, era difficile andare avanti senza gol. Ha fatti due grandi giocate, ora so come esulta. Oggi era importante vincere sperando in un buon risultato nell’altra partita ed è andata bene. Fondamentale anche aver segnato tanti gol, ricordiamoci che l’anno scorso siamo arrivati secondi a causa della differenza reti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG