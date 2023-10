José Mourinho, allenatore della Roma, ha così parlato dopo il match giocato dai giallorossi contro lo Slavia Praga

José Mourinho ha così parlato a Sky Sport dopo Roma-Slavia Praga.

LE PAROLE – «Noi abbiamo capito che lo Slavia è forte con la palla, possono metterti in difficoltà se hanno tempo di ragionare. Abbiamo pensato che pressandoli era un giusto modo per non farli giocare. Nel primo tempo lo abbiamo fatto molto bene, nella ripresa c’era meno intensità in questo. Siamo in difficoltà, ci sono giocatori che non giocano da tanto e altri che giocano sempre. Alcuni praticamente ci sono ogni minuto di ogni partita e quindi l’intensità si è abbassata Ma comunque abbiamo gestito bene».

