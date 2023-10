Davide Torchia, procuratore ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di un possibile approdo a gennaio di Lazar Samardzic alla Juve

PAROLE – «L’unico intoppo che si trova in questa situazione è la classifica. Se l’Udinese avesse 5-6 punti in più starebbero tutti più tranquilli. Anche perché non penso che al nuovo allenatore possa far piacere privarsi ora di Samardzic. Potrebbe chiedere di tenerlo fino a giugno anche perché non è che a gennaio lo si vende al doppio».

