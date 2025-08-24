Dramma per il Milan, l’arrivo di Allegri ha rotto tutti gli equilibri: ora il giocatore, appena arrivato, vuole andarsene verso altri lidi.

Gestire uno spogliatoio è probabilmente la cosa più complicata che un capitano ed un allenatore devono fare in una qualsiasi competizione sportiva. Molto spesso vediamo gli effetti di liti e tensioni avvenute dietro le quinte di una squadra di calcio ma quasi mai veniamo a conoscere le ragioni ed i motivi alla base di quelle che sembrano delle situazioni risolvibili, se non si conoscono le dinamiche di squadra.

Di recente, il Milan ha ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla sua panchina. Il tecnico livornese che aveva vissuto annate molto proficue presso il team dei Diavoli se n’era poi andato tra le polemiche nel 2014 dopo pessime prestazioni viziate anche dal fatto che la società aveva ceduto molte pedine ritenute fondamentali dall’allenatore quell’anno.

Il compito del tecnico è semplice, rimettere in sesto un Milan che ha performato molto sotto le aspettative, lo scorso anno, anche grazie ad un calciomercato all’altezza per poter giocare le coppe europee al massimo e, magari, puntare pure allo scudetto da strappare al Napoli quest’anno. Peccato che la strada parta già in salita con una defezione importante.

Rottura con il tecnico: l’attaccante cambia squadra

Un giocatore importante per l’attacco dei Diavoli è pronto ad andarsene e serve rapidamente un sostituto. Ad annunciarlo è Ilario di Giovambattista, importante figura nell’ambito del giornalismo sportivo e direttore di RadioRadioLoSport che tramite il suo profilo X ha scritto quanto segue: “Gimenez ha chiesto di essere ceduto. Il rapporto con Allegri è pessimo”.

Il calciatore messicano Santiago Giménez poteva essere un ottimo innesto per quest’anno. Approdato al Milan dal Cruz Azul giusto nel 2025 ha messo a segno 5 reti in 14 presenze, non male come bottino. L’opzione di Dusan Vlahovic, vicino a sua volta ad una rottura con la Juventus, pare quindi ora l’unica soluzione rapida per sostituirlo prima della fine del Calciomercato se tutto ciò fosse confermato.

Perdere un’importante pedina in attacco per Allegri potrebbe essere una notizia pessima, soprattutto perché episodi di questo tipo nella pausa estiva pre campionato tendono ad attirare in negativo l’attenzione della stampa ma sopratutto, a far crescere la fiducia dei tifosi nel tecnico. Speriamo che sia un caso isolato o, meglio ancora, che la notizia non venga confermata dal giocatore che nelle prossime ore commenterà sicuramente il post.