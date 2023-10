Onana, portiere del Manchester United, ha difeso Garnacho dopo il post-scandalo pubblicato sui propri profili social

Onana, portiere del Manchester United, ha difeso Garnacho dopo il post-scandalo pubblicato sui propri profili social in cui il giocatore ha inserito delle emoticon di un gorilla in una foto di squadra di cui l’estremo difensore dei Red Devils esulta.

PAROLE – «La gente non può scegliere cosa mi offende. So esattamente cosa voleva dire Garnacho: potere e forza. Questa faccenda non dovrebbe andare oltre».

