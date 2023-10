Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga

PAROLE – «Volevamo questa vittoria per essere primi nel girone e dare continuità ai risultati. Siamo scesi in campo con l’approccio giusto, quello che ci aveva chiesto il mister, ovvero dimostrare fin da subito ai nostri avversari che non ci sarebbe stata partita. Lukaku? Romelu è un grandissimo giocatore, uno che ti fa sponde e ti crea spazi. Mi sono trovato bene, con lui come con altri compagni di reparto. Dove può arrivare la Roma La nostra forza è sempre stata il gruppo. In queste settimane abbiamo lavorato bene, ma c’è ancora tanto da fare. Il campionato è lungo e domenica ci aspetta un’altra partita importantissima con l’Inter. La parola d’ordine è continuità».

